Дачники рассказали, как и где можно применить опавшие с деревьев плоды
В августе многие плоды начинают осыпаться с деревьев, это яблоки, сливы, груши и т.д.
Опавшие яблоки можно закладывать в траншеи и посадочные ямы для ягодных кустарников. В первую очередь именно яблоки подходят для малины и смородины. Если малина будет выращиваться в траншее, необходимо выкопать траншею глубиной 40-50 сантиметров, и шириной 50 сантиметров.
На дно укладываются крупные растительные остатки, а потом закладываются яблоки. Сверху нужно пролить все мочевиной или куриным пометом, сверху плодородная почва, и далее слой земли. К осени все компоненты траншеи хорошо переработаются, и можно будет высаживать малину.
То же самое можно делать и с посадочными ямами для смородины. На дно ямы засыпаются яблоки, далее слой компоста и почва. Проливать можно, как настоями удобрений, так и настоями биопрепаратов, например, триходермой.
Еще один способ использование падалицы – приготовление теплых грядок. Делается ограждение грядки высотой примерно 40 сантиметров, на дно выкладываются растительные остатки, сверху гнилые яблоки, сливы, груши, далее грядка проливается любым биопрепаратом, потом перепревший компост, плодородная почва, и грядка готова для следующего сезона.
Падалица яблок, груш и слив, даже в загнившем, поврежденном или больном состоянии может найти свое место на участке. И не стоит бояться использовать опад, все будет только на пользу, если сделать все правильно.
Опубликовано: Ангелина Крент
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