Распутину не выпускают из Турции из-за кражи документов

Певица Маша Распутина "зависла" в Турции. Артистку обворовали, похитив документы и личные вещи.

Исполнительница Маша Распутина не может вылететь из Турции без документов после кражи её сумки с личными вещами. Об этом сообщил супруг певицы Виктор Захаров.

"Украли сумочку, вот и все, что случилось."

Муж сообщил, что "грабёж" произошёл в элитном бутике, когда звезда отечественной сцены, оставив сумку в зале, пошла выбирать себе одежду.

Захаров пожаловался, что по причине отсутствия документов его супруга не может вылететь из Турции. Стражи порядка иностранного государства проводят расследование, отмечается, что ситуация контролируется.

В сумочке певицы была крупная сумма наличных, банковские карты и документы.