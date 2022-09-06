Российская Федерация разорвала соглашение с Японией по Курильским островам

Российские власти во вторник, 6 сентября объявили, что разорвут соглашение с Японией, которое позволяло бывшим жителям без виз посещать спорные, по мнению японцев Курильские острова.

Председатель комитета по международным делам Госдумы РФ Леонид Слуцкий заявил, что разрыв соглашения стало ответом на антироссийские санкции, введенные Японией, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на ТАСС.

Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси осудил одностороннее решение России, назвав его "совершенно неприемлемым". Он добавил, что Москва еще официально не проинформировала Токио об этом случае, а правительство Японии уже выступило с протестом по дипломатическим каналам.

Спор касается четырех островов в Тихом океане, которые японцы называют Северными территориями, а россияне — Южными Курилами. Красная Армия захватила его вместе со всем Курильским архипелагом в 1945 году, вскоре после капитуляции Японии во Второй мировой войне. По словам Токио, это было незаконно.

Из-за спора об островах Япония и Россия до сих пор не подписали официальный мирный договор. В марте Москва объявила о приостановке мирных переговоров с Токио в ответ на присоединение Японии к западным санкциям против России.

Двустороннее безвизовое соглашение позволяло японцам, бывшим островитянам, посещать их без российских виз. Это также позволяло нынешним жителям островов путешествовать в Японию без визы, напоминает

Во вторник во Владивостоке россияне начинали военные учения "Восток-2022". По этому случаю Президент Владимир Путин прилетел на Дальний Восток России.