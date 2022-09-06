Лавров и Песков жёстко отреагировали на заявление Борреля

В Кремле с возмущением восприняли слова верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля, который назвал Россию "фашистским режимом". На заявление испанского политика уже отреагировали Дмитрий Песков и Сергей Лавров.

Жозеп Боррель принял участие в межпарламентской конференции по внешней политике и политике безопасности в Праге в понедельник, 5 сентября. Политик, отвечая на вопросы депутатов Европарламента, требовавших от него "конкретных действий против России", перешел на родной испанский язык и, согласно официальному английскому переводу, назвать Россию "фашистским режимом".

Инцидент прокомментировал представитель главы дипломатии ЕС, назвав слова политика о России "ошибкой перевода". По его словам, Боррель лишь процитировал заявление одного из депутатов Европарламента, который использовал эту фразу в ходе обсуждения.

Заявление Борреля не ускользнуло от внимания россиян. В понедельник пресс- секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал это, заявив, что "слова Борреля дисквалифицируют его как дипломата" .

"Отныне никакие его заявления о России или отношениях с Россией не будут иметь значения", — сказал Песков, слова которого цитирует российское агентство ТАСС.

Во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров также коснулся этого вопроса. По его словам, Россия обратилась в офис главы европейской дипломатии Жозепа Борреля с просьбой расшифровать его выступление на испанском языке, однако текст до сих пор не передан.

"Если то, о чем писали мировые СМИ, подтвердится и господин Боррель действительно назвал Россию "фашистским режимом", нам придется очень серьезно задуматься о том, как поступить с этими людьми", - сказал глава МИД России.