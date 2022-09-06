По Фрейду: чем закончился эксперимент в советском детском саду, где внедрялись фрейдовские принципы воспитания

Воспитание детей с учетом психоаналитической теории Зигмунда Фрейда стало возможным в СССР, благодаря одному экспериментальному детсаду.

А начался этот необычный фрейдистский эксперимент в Советском союзе еще при жизни основателя направления в 1921-м году. Тогда его коллега, профессор Ермаков в команде с другими учеными открыли детдом-лабораторию в Подмосковье.

Воспитывавшиеся там дети не были сиротами, и организационно это был интернат-пятидневка, где дети находились в течение рабочей недели, а на выходные отправлялись домой к родителям. Более того, детский садик считался элитным: его посещали даже сыновья Иосифа Сталина, а также значимых членов Коминтерна.

Воспитательные принципы в этом экспериментальном учреждении основывались на принципах психосексуального развития по Фрейду, но не только. Вся воспитательная система была принципиально новой, отличавшейся от привычной. Это стало очевидным после того, как в девяностые годы деятельность ученых рассекретили.

В воспитании детей не допускалось применение широко распространенной в начале двадцатого века концепции стыда. Воспитателям запрещалось стыдить ребенка, если он допустил какую-то оплошность. Вместо этого ему проговаривалось, что произошло, и что необходимо сделать, чтобы исправить положение.

Касалось это и полового вопроса, от решения которого моралисты приходили в неописуемый шок. Детям не запрещалось обнажаться, рассматривать гениталии как свои, так и других детей, равно как не подвергалась запрету детская мастурбация. Воспитатели просто стремились называть вещи своими именами, а затем мягко переключить внимание ребенка на другую деятельность.

Детям необходимо было отвечать на все их вопросы максимально честно, и понятно для их возраста, а также делать это спокойным тоном, не допуская никакого морального насилия над маленьким человеком.

А вот физический контакт с ребенком со стороны взрослых был под запретом. Не допускались объятия и поцелуи, даже в тех случаях, если ребенок был расстроен или плакал. Объяснялось это фрейдистским постулатом, что физическое взаимодействие с ребенком несет неосознанный эротический отпечаток, что недопустимо.

Надо сказать, что немногие воспитатели выдерживали такую политику, ведь так легко сорваться и утешить объятием плачущего малыша. Помимо этого, они должны были записывать все происходящее в процессе воспитания буквально каждый день.

Садик просуществовал в течение четырех лет, и даже получал одно время финансирование из Германии, что было очень кстати. Но ходившие вокруг него скандалы, и недовольство общественности, а также мнение правительства, что слишком много средств уходит на непонятный эксперимент с неочевидными результатами, привело к тому, что вскоре воспитательные методы заменили более традиционными.