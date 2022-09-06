Комсомольская правда: ВСУ пошли в наступление на Харьковщине

По данным российского издания "Комсомольская правда", ВСУ пошли в наступление на Донбассе.

Как сообщает известная российская газета "Комсомольская правда" в своем официальном телеграм-канале, Вооруженные силы Украины пошли в наступление на Харьковской направлении.

"Киев пошел в наступление на Харьковщине", - говорится в сообщении "Комсомолки".

При этом автор пишет, что данное наступление стало "кровавой жертвой Киева". Также указывается, что наступление - это попытка отрезать Изюмскую группировку российский войск.

Отмечается, что больших успехов украинские войска в ходе данного наступления не сумели достичь.

Опубликовано: Николай Скира

 

 





 

 

 

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