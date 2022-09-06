Комсомольская правда: ВСУ пошли в наступление на Харьковщине
По данным российского издания "Комсомольская правда", ВСУ пошли в наступление на Донбассе.
Как сообщает известная российская газета "Комсомольская правда" в своем официальном телеграм-канале, Вооруженные силы Украины пошли в наступление на Харьковской направлении.
"Киев пошел в наступление на Харьковщине", - говорится в сообщении "Комсомолки".
При этом автор пишет, что данное наступление стало "кровавой жертвой Киева". Также указывается, что наступление - это попытка отрезать Изюмскую группировку российский войск.
Отмечается, что больших успехов украинские войска в ходе данного наступления не сумели достичь.
Опубликовано: Николай Скира
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