Супругов из Китая арестовали за попытку создать новое государство на Маршалловых островах

Супруги из Китая были арестованы по обвинению в попытке создания автономного мини-государства на Маршалловых островах, бывшей территории США.

Согласно пресс-релизу Министерства юстиции, 50-летний Кэри Ян и 34-летняя Джина Чжоу обвиняются в отмывании денег и нарушении Закона о коррупции за рубежом.

По информации прокуратуры, пара выдавала себя за офицеров, связанных с неправительственной организацией в Нью-Йорке, и пыталась подкупить должностных лиц Маршалловых островов, находясь на территории США.

Они проводили встречи в Нью-Йорке, пытаясь создать полуавтономный регион, похожий на Гонконг, в районе под названием атолл Ронгелап.

Ян и Чжоу планировали привлекать инвесторов для работы над экономическими и социальными проектами, которые, по их словам, будут осуществляться в регионе.

Они выдвинули эту идею «особой экономической зоны Ронгелап», предлагая денежные взятки, чтобы попытаться повлиять на законодателей Маршалловых островов для создания зоны.

В заявлении Министерства юстиции говорится, что каждому из супругов грозит до 20 лет лишения свободы по обвинению в отмывании денег и до пяти лет лишения свободы за нарушение Закона о коррупции за рубежом.

Маршалловы Острова — бывшая территория США, получившая независимость в 1986 году и известная атоллом Бикини, коралловым рифом, где США испытали ядерное оружие после Второй мировой войны.