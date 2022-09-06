Побелка сада осенью: эксперты рассказали, как ее сделать еще и питательной
Чтобы заложить хорошую основу урожая на будущий год, нужно уделить внимание плодовым деревьям в сентябре.
Начало сентября - время белить стволы плодовых деревьев. Для начала нужно приготовить специальный состав - питательный.
Для смеси взять 4 части глины, 1 часть золы, 1 часть свежего коровяка. Все это развести водой до консистенции жидкой сметаны. На ведро состава нужно добавить также 0,5 ст. мочевины.
Такая побелка не только защитит деревья от вредителей и болезней, но и в некоторой степени станет для них внекорневой подкормкой.
Этот состав на деревьях будет держаться долго, позволит коре хорошо дышать. И, намокая в дождь, будеть отдавать растению питательные вещества.
Однако ближе к зиме все равно придется побелить деревья обычной пробелкой - к тому времени питательная смесь уже будет смыта и впитается в кору деревьев.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Экс-глава Пентагона заявил о неправоте США в конфликте с Россией
Тайвань ослабляет коронавирусные ограничения и восстанавливает безвизовый въезд
Песков назвал условие встречи Путина и Зеленского
Манижа вышла замуж, ее избранником стал режиссер Ладо Кватания
Стремоусов: Зеленский лично руководил провальным наступлением на Херсон