Побелка сада осенью: эксперты рассказали, как ее сделать еще и питательной

Чтобы заложить хорошую основу урожая на будущий год, нужно уделить внимание плодовым деревьям в сентябре.

Начало сентября - время белить стволы плодовых деревьев. Для начала нужно приготовить специальный состав - питательный.

Для смеси взять 4 части глины, 1 часть золы, 1 часть свежего коровяка. Все это развести водой до консистенции жидкой сметаны. На ведро состава нужно добавить также 0,5 ст. мочевины. 

Такая побелка не только защитит деревья от вредителей и болезней, но и в некоторой степени станет для них внекорневой подкормкой. 

Этот состав на деревьях будет держаться долго, позволит коре хорошо дышать. И, намокая в дождь, будеть отдавать растению питательные вещества.

Однако ближе к зиме все равно придется побелить деревья обычной пробелкой - к тому времени питательная смесь уже будет смыта и впитается в кору деревьев. 

Опубликовано: Светлана Гаврусева

 

 





 

 

 

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