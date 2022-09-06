Франция готовит заброшенный трубопровод для поставок зимнего газа в Германию

Франция возобновляет работу заброшенного трубопровода в своем северо-восточном административном департаменте Мозель, первоначально построенного для поставок с востока на запад.

Эта мера будет принята для транспортировки газа в Германию в рамках энергетической сделки, обнародованной президентом Эммануэлем Макроном.

Германия столкнулась с резким падением российских поставок газа в Европу, что вызвало опасения, что постоянно низкие объемы поступления энергоносителей могут привести к дефициту газа зимой.

Европейские лидеры договорились выступить единым фронтом против последствий действий России.

Возобновленный трубопровод позволит Франции поставлять Германии до 20 тераватт-часов газа из своих запасов в течение зимы, что эквивалентно примерно 2% потребностей в газе крупнейшей экономики Европы.

Франция уже поставляет некоторое количество газа в Германию, как правило, через Бельгию или Швейцарию.

На пресс-конференции после телефонного разговора в понедельник с канцлером Германии Олафом Шольцем Эммануэль Макрон заявил, что Германии нужен французский газ, а Франции нужна энергия из остальной Европы, особенно из Германии.

Французские и немецкие специалиста работают над устранением мелких технических и нормативных проблем, связанных с ордорантами, сообщил представитель министерства энергетики Франции. Франция добавляет одоранты в газ перед его транспортировкой по стране, а Германия этого не делает.