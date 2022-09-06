Еврокомиссия: ЕС не будет признавать выданные на подконтрольных РФ землях Украины

Европа не будет признавать российские паспорта, которые выданы на подконтрольных РФ территориях Украины.

По решению Европейской Комиссии, паспорта Российской Федерации, выданные на подконтрольных России территориях Украины, не будут признаваться.

Об этом сообщил еврокомиссар Ильва Йохансон. Об этом сообщает российское информационное агентство URA.RU.

"Еврокомиссия не будет признавать российские паспорта, выданные на освобожденных территориях. Об этом заявила еврокомиссар Ильва Йохансон", - передает URA.

Напомним, что на подконтрольных России украинских землях люди могут по упрощенной системе получать паспорта.