Казахстан сообщил о визите Си Цзиньпина 14 сентября, в Пекине это не подтверждают

Министерство иностранных дел Казахстана сообщило, что председатель КНР Си Цзиньпин посетит страну 14 сентября. Это станет его первой зарубежной поездкой с начала пандемии COVID-19.

Официальный представитель министерства Айбек Смадияров сказал, что Цзиньпин встретится с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и подпишет ряд двусторонних документов.

Пекин, который мало заблаговременно уведомляет о передвижениях Си, не подтвердил его визит в Казахстан.

Казахстан имеет тесные связи с Китаем, поставляя минеральное сырье, металлы и энергию своему восточному соседу и перегружая товары между Китаем и Европой.

В прошлом месяце Wall Street Journal сообщил, что Си рассматривает возможность поездки в Среднюю Азию, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным и другими лидерами на саммите Шанхайской организации сотрудничества, намеченном на 15 и 16 сентября в узбекском городе Самарканде.

Недавно в Индонезии сообщили, что Цзиньпин и Путин примут участие в ноябрьском саммите G20 на курортном острове Бали.

Си Цзиньпин планирует получить беспрецедентный третий срок руководства страной на съезде правящей Коммунистической партии Китая, который начнется 16 октября.

Он не покидал Китай с тех пор, как страна практически закрыла свои границы для международных поездок из-за политики «нулевого COVID».