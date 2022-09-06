CNN: ВСУ ведут активное наступление на юге Украины
По сообщениям CNN, украинские войска перешли в активное наступление на юге страны.
Вооруженные силы Украины начали проводить наступление на южном направлении фронта, сообщает CNN.
"Они продолжают совершать определенное движение вперед. Мы знаем, что они отбили некоторые села", - приводит CNN слова пресс-секретаря Пентагона, бригадного генерала Патрика Райдера.
При этом стоит отметить, что российское издание "Комсомольская правда" также заявило о наступлении ВСУ.
Однако российское издание отмечает отсутствие успехов при наступлении со стороны украинских войск и называет это "кровавой жертвой Киева".
Ранее сообщалось, что все попытки ВСУ перейти в наступление были отбиты, а украинцы понесли значительные потери.
Опубликовано: Николай Скира
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