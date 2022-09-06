Папа Римский отказался ехать в Москву и Киев из-за проблем с коленом
Папа Римский Франциск в интервью CNN Portugal рассказал, что не сможет посетить Москву или Киев в ближайшее время.
Он объяснил, что после поездки в Канаду возникли проблемы с восстановлением его колена, и врач запретил новое путешествие.
По словам Франциска, у него было повреждено колено, после этого развилось воспаление связок.
При этом Папа отметил, что поддерживает связь по телефону, следит за ситуацией, которую он назвал по-настоящему трагичной.
В интервью Папа упомянул, что хочет поехать в Киев, но намерен также посетить и Москву.
Ранее Папа Римский заявил, что планирует посетить Россию и Украину, чтобы способствовать диалогу о прекращении боевых действий между двумя странами.
13-15 сентября Франциск должен прибыть в столицу Казахстана Нур-Султан для участия в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий.
В недавнем интервью Папа Римский назвал погибшую Дарью Дугину невинной жертвой войны, что вызвало неоднозначную реакцию.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Экс-глава Пентагона заявил о неправоте США в конфликте с Россией
Охлобыстин объявил о начале съёмок фильма про людей Донбасса
Песков назвал условие встречи Путина и Зеленского
Германия рассматривает возможность ввести новый налог для энергетических компаний задним числом
Стремоусов: Зеленский лично руководил провальным наступлением на Херсон