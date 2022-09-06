Папа Римский отказался ехать в Москву и Киев из-за проблем с коленом

Папа Римский Франциск в интервью CNN Portugal рассказал, что не сможет посетить Москву или Киев в ближайшее время.

Он объяснил, что после поездки в Канаду возникли проблемы с восстановлением его колена, и врач запретил новое путешествие.

По словам Франциска, у него было повреждено колено, после этого развилось воспаление связок.

При этом Папа отметил, что поддерживает связь по телефону, следит за ситуацией, которую он назвал по-настоящему трагичной.

В интервью Папа упомянул, что хочет поехать в Киев, но намерен также посетить и Москву.

Ранее Папа Римский заявил, что планирует посетить Россию и Украину, чтобы способствовать диалогу о прекращении боевых действий между двумя странами.

13-15 сентября Франциск должен прибыть в столицу Казахстана Нур-Султан для участия в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий.

В недавнем интервью Папа Римский назвал погибшую Дарью Дугину невинной жертвой войны, что вызвало неоднозначную реакцию.