Комендант Бердянска находится в тяжелом состоянии после покушения
Глава администрации Бердянска сейчас находится в больнице после совершенного на него покушения.
Российское информационное агентство РИА Новости рассказывает о покушении на коменданта Бердянска Артема Бардина.
Источник ссылается на слова начальника отдела департамента здравоохранения Бердянска Николая Мирошниченко
Мирошниченко отмечает, что Бардин выжил, но находится в больнице в стабильно тяжелом состоянии.
"Комендант города Бердянска, на которого было совершено покушение, находится в тяжелом, но стабильном состоянии", - приводит РИА Новости слова Мирошниченко.
Опубликовано: Николай Скира
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