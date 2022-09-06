Комендант Бердянска находится в тяжелом состоянии после покушения

Глава администрации Бердянска сейчас находится в больнице после совершенного на него покушения.

Российское информационное агентство РИА Новости рассказывает о покушении на коменданта Бердянска Артема Бардина.

Источник ссылается на слова начальника отдела департамента здравоохранения Бердянска Николая Мирошниченко

Мирошниченко отмечает, что Бардин выжил, но находится в больнице в стабильно тяжелом состоянии.

"Комендант города Бердянска, на которого было совершено покушение, находится в тяжелом, но стабильном состоянии", - приводит РИА Новости слова Мирошниченко.

Опубликовано: Николай Скира

 

 





 

 

 

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