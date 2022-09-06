Госдеп США заявил о продолжении диалога с Россией по обмену заключёнными

В Госдепе США заявили, что невзирая на досрочный отъезд американского посла Салливана из России, диалог по вопросу обмена заключёнными между Вашингтоном и Москвой продолжается.

Во вторник, 6 сентября 2022 года, заместитель руководителя пресс-службы Государственного департамента США Ведант Патель в ходе брифинга сообщила, что внезапное завершение работы посла Соединённых Штатов в России Джона Салливана и его досрочный отъезд из Москвы никак не повлияло на ход диалога по обмену заключёнными между Москвой и Вашингтоном.

Патель уточнила, что американская сторона выступает с призывом освободить из-под стражи «незаконно осужденных» американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которая признана виновной в контрабанде наркотиков, и осужденный за шпионаж Пола Уилана.