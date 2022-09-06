Польша потребует от Германии 1,3 триллиона евро репараций за Вторую мировую войну

На ближайшей сессии Сейма Польши будет рассматриваться вопрос репараций от Германии за Вторую мировую войну, пишет Interia.pl.

"Вопрос о репарациях будет вынесен на ближайшую сессию Сейма, - заявил глава клуба партии "Право и Справедливость" и вице-спикер Сейма Рышард Терлецки во время экономического форума в Карпаче.

По его словам, в этом вопросе следует прояснить несколько вопросов. Терлецки также заявил, что возможно и принятие решение сеймом о репарациях.

Он также сообщил, что уже начался перевод отчета о польских потерях на немецкий язык. Как сообщалось ранее, после перевода доклада в Германию будет направлена ​​дипломатическая нота .

1 сентября в Варшаве был представлен доклад о потерях, понесенных Польшей в результате агрессии и немецкой оккупации во время Второй мировой войны. Сообщалось, что общая сумма убытков Польши превышает 6 биллионов 220 миллиардов злотых (около 1 триллиона 300 миллиардов евро). Днем отчет был передан немецкому координатору по сотрудничеству с Польшей Дитмару Ниетану.

В понедельник премьер-министр Матеуш Моравецки сообщил, что в ближайшее время следует ожидать дипломатическую ноту правительству Германии относительно репараций.

Он будет подкреплена "очень подробными анализами, материалами, которые показывают аргументы не только с морально-исторической стороны, но и с политической и правовой стороны".