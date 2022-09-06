МАГАТЭ предложило создать защитную зону вокруг Запорожской АЭС

Миссия МАГАТЭ опубликовала подробный доклад о положении дел на Запорожской атомной электростанции после того, как специалисты организации покинули данный объект.

Эксперты мониторинговой группы МАГАТЭ покинули пределы Украины, завершив инспекцию Запорожской атомной электростанции, после чего специалисты ведомства обнародовали своё видение ситуации.

По данным МАГАТЭ, одна из неустановленных сторон регулярно обстреливает ЗАЭС в Энергодаре, что уже привело к повреждению резервуаров с новым и старым ядерным топливом.

Члены МАГАТЭ осуждают обстрел атомной электростанции и рекомендуют Киеву и Москве договориться о создании демилитаризированной зоны вокруг АЭС в Запорожье.