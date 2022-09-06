Небензя поддержал предложение МАГАТЭ о постоянном присутствии на Запорожской АЭС

Постпред России при ООН Небензя отреагировал на доклад главы МАГАТЭ о ситуации на Запорожской АЭС.

Постоянный представитель Российской Федерации при Организации объединенных наций Василий Небензя прокомментировал доклад главы МАГАТЭ о Запорожской атомной станции.

В докладе было предложено сформировать постоянную мониторинговую группу МАГАТЭ, которая будет оставаться на станции ежедневно.

Также Небензя отметил, что российская сторона готова оказывать всяческое содействие МАГАТЭ в реализации данной инициативы. При этом Небензя разочарован в том, что в докладе не были указаны виновники обстрелов станции.

"РФ приветствует решение агентства установить постоянное присутствие на ЗАЭС. Москва готова оказывать всемерное содействие", - заявил Небензя.

Постпред России при ООН заявил, что Россия не представляет угрозы для безопасности атомной станции.