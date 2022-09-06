Небензя поддержал предложение МАГАТЭ о постоянном присутствии на Запорожской АЭС
Постпред России при ООН Небензя отреагировал на доклад главы МАГАТЭ о ситуации на Запорожской АЭС.
Постоянный представитель Российской Федерации при Организации объединенных наций Василий Небензя прокомментировал доклад главы МАГАТЭ о Запорожской атомной станции.
В докладе было предложено сформировать постоянную мониторинговую группу МАГАТЭ, которая будет оставаться на станции ежедневно.
Также Небензя отметил, что российская сторона готова оказывать всяческое содействие МАГАТЭ в реализации данной инициативы. При этом Небензя разочарован в том, что в докладе не были указаны виновники обстрелов станции.
"РФ приветствует решение агентства установить постоянное присутствие на ЗАЭС. Москва готова оказывать всемерное содействие", - заявил Небензя.
Постпред России при ООН заявил, что Россия не представляет угрозы для безопасности атомной станции.
Опубликовано: Николай Скира
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