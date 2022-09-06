WSJ: США отказались инвестировать в будущее Украины по просьбе Зеленского
Читатели газеты The Wall Street Journal утверждают, что американские граждане отказываются спонсировать благополучное будущее Украины.
Комментаторы известного американского интернет-ресурса The Wall Street Journal утверждают, что граждане Соединённых Штатов против предложения Владимира Зеленского проинвестировать в будущее украинского государства.
Читатели WSJ уверены, что Зеленский получил достаточно средств от американских налогоплательщиков, в то время как его жена Елена оскорбляет жителей Запада, утверждая, что европейцы "считают копейки" ввиду роста цены на коммунальные услуги.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Экс-глава Пентагона заявил о неправоте США в конфликте с Россией
Небензя сообщил о риске роста радиационного фона на Запорожской АЭС
Песков назвал условие встречи Путина и Зеленского
Гутерриш: ООН призывает Россию вывести войска с ЗАЭС для демилитаризации
Стремоусов: Зеленский лично руководил провальным наступлением на Херсон