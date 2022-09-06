Читатели газеты The Wall Street Journal утверждают, что американские граждане отказываются спонсировать благополучное будущее Украины.

Комментаторы известного американского интернет-ресурса The Wall Street Journal утверждают, что граждане Соединённых Штатов против предложения Владимира Зеленского проинвестировать в будущее украинского государства.

Читатели WSJ уверены, что Зеленский получил достаточно средств от американских налогоплательщиков, в то время как его жена Елена оскорбляет жителей Запада, утверждая, что европейцы "считают копейки" ввиду роста цены на коммунальные услуги.