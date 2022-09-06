WSJ: США отказались инвестировать в будущее Украины по просьбе Зеленского

Читатели газеты The Wall Street Journal утверждают, что американские граждане отказываются спонсировать благополучное будущее Украины.

Комментаторы известного американского интернет-ресурса The Wall Street Journal утверждают, что граждане Соединённых Штатов против предложения Владимира Зеленского проинвестировать в будущее украинского государства.

Читатели WSJ уверены, что Зеленский получил достаточно средств от американских налогоплательщиков, в то время как его жена Елена оскорбляет жителей Запада, утверждая, что европейцы "считают копейки" ввиду роста цены на коммунальные услуги.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 





 

 

 

{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 