Лиз Трасс приняла приглашение Зеленского в Украину
Новый британский премьер Лиз Трасс утвердительно ответила на приглашение Владимира Зеленского в Украину.
В ночь на 7 сентября состоялся телефонный разговор между украинским президентом Владимиром Зеленским и новым премьер-министром Великобритании Лиз Трасс, в рамках которого британский политик отметила, что на своём посту она намерена интенсифицировать военную и экономическую поддержку Киева со стороны Лондона.
В свою очередь Зеленский пригласил вступившую в должность Трасс посетить Украину, на что британский премьер ответила согласием, пообещав скоро приехать.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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