Лиз Трасс приняла приглашение Зеленского в Украину

Новый британский премьер Лиз Трасс утвердительно ответила на приглашение Владимира Зеленского в Украину.

В ночь на 7 сентября состоялся телефонный разговор между украинским президентом Владимиром Зеленским и новым премьер-министром Великобритании Лиз Трасс, в рамках которого британский политик отметила, что на своём посту она намерена интенсифицировать военную и экономическую поддержку Киева со стороны Лондона.

В свою очередь Зеленский пригласил вступившую в должность Трасс посетить Украину, на что британский премьер ответила согласием, пообещав скоро приехать.