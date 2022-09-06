МВД России объявило в розыск режиссёра Манского после интервью с Собчак

Пресс-служба российского МВД объявила в розыск режиссёра Виталия Манского после того, как он дал интервью экс-кандидату в президенты РФ Ксении Собчак.

В ночь на 7 сентября МВД России опубликовало открытый пресс-релиз, в котором сообщило, что российский режиссёр Виталий Манской объявлен в розыск по уголовной статье, которая не раскрывается.

Известно, что накануне Манской дал интервью Ксении Собчак, где публично заявил, что на Международном Московском фестивале происходит воровство до 85 процентов средств бюджета ежегодно.

Данное высказывание оскорбило режиссёра Никиту Михалкова, который написал заявление на Виталия Манского, а Собчак вызвана в отдел дознания при МВД как свидетель.