В Иране две женщины – активистки ЛГБТК+ приговорены к смертной казни

В Иране приговорили двух женщин-активисток за права ЛГБТК+ к смертной казни по обвинениям, которые, по словам властей, связаны с торговлей людьми.

По сообщениям СМИ, власти Ирана заявляют, что женщин, 31-летнюю Захру Седиги Хамедани и 24-летнюю Эльхам Чобдар, обвиняют в коррупции.

Власти заявили, что эти двое неправомерно использовали молодых женщин и девочек в торговле людьми.

Седиги Хамедани, которая также известна под псевдонимом Сарех и также является гендерно нонконформной, была арестована иранскими властями в октябре после того, как она попыталась бежать в Турцию.

Это первый случай, когда женщину в Иране приговорили к смертной казни за ее сексуальную ориентацию.

Базирующаяся в Норвегии правозащитная организация Hengaw Organization for Human Rights заявила, что силы безопасности задержали Чобдар также из-за «пропаганды гомосексуализма».

В последние годы Иран расправился с иранцами ЛГБТК+. гомосексуальность запрещен и криминализован в стране как для мужчин, так и для женщин.

Ранее в этом году в Иране казнили двух геев по обвинению в содомии.