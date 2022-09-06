В Иране две женщины – активистки ЛГБТК+ приговорены к смертной казни
В Иране приговорили двух женщин-активисток за права ЛГБТК+ к смертной казни по обвинениям, которые, по словам властей, связаны с торговлей людьми.
По сообщениям СМИ, власти Ирана заявляют, что женщин, 31-летнюю Захру Седиги Хамедани и 24-летнюю Эльхам Чобдар, обвиняют в коррупции.
Власти заявили, что эти двое неправомерно использовали молодых женщин и девочек в торговле людьми.
Седиги Хамедани, которая также известна под псевдонимом Сарех и также является гендерно нонконформной, была арестована иранскими властями в октябре после того, как она попыталась бежать в Турцию.
Это первый случай, когда женщину в Иране приговорили к смертной казни за ее сексуальную ориентацию.
Базирующаяся в Норвегии правозащитная организация Hengaw Organization for Human Rights заявила, что силы безопасности задержали Чобдар также из-за «пропаганды гомосексуализма».
В последние годы Иран расправился с иранцами ЛГБТК+. гомосексуальность запрещен и криминализован в стране как для мужчин, так и для женщин.
Ранее в этом году в Иране казнили двух геев по обвинению в содомии.
Опубликовано: Светлана Репина
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