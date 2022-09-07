Ротенберг предостерёг Россию от полного разворота экономики на Восток

Российский бизнесмен Аркадий Ротенберг утверждает, что российская экономика уже тесно сотрудничает с восточными партнёрами, однако у этой инициативы есть минусы.

7 сентября Аркадий Ротенберг выступил на полях Восточного экономического форума, где сообщил, что разворот российской экономики на Восток уже состоялся после интенсификации санкций против Москвы со стороны стран коллективного Запада.

При этом Ротенберг предлагает не "вешаться на шею" восточным партнёрам, поскольку полное погружение в рынки Востока несут в себя ряд опасностей.

По мнению Аркадия Ротенберга, одной из ключевых таких опасностей является возможное нежелание стран Европы вновь торговать с Россией после её укрепления ввиду тесного сотрудничества с Востоком.