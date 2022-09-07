Кот Ларри дал советы Лиз Трасс на посту премьера Британии
Twitter-аккаунт символа британского правительства кота Ларри опубликовал советы, которые мышелов якобы дал Лиз Трасс.
Глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которая заступила на пост премьер-министра страны и лидера местной консервативной партии, наконец официально вступила в должность премьер-министра Британии, ранее занимаемую Борисом Джонсоном.
По этому случаю аккаунту кота правительства Великобритании Ларри опубликовал советы, которые животное якобы дало Трасс. В посте сказано, что кот Ларри посоветовал Лиз Трасс много работать, действовать честно и не врать своему народу. Также кот выразил уверенность, что в отличие от Джонсона, Трасс услышала его слова и приняла к сведению.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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