Кот Ларри дал советы Лиз Трасс на посту премьера Британии

Twitter-аккаунт символа британского правительства кота Ларри опубликовал советы, которые мышелов якобы дал Лиз Трасс.

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которая заступила на пост премьер-министра страны и лидера местной консервативной партии, наконец официально вступила в должность премьер-министра Британии, ранее занимаемую Борисом Джонсоном.

По этому случаю аккаунту кота правительства Великобритании Ларри опубликовал советы, которые животное якобы дало Трасс. В посте сказано, что кот Ларри посоветовал Лиз Трасс много работать, действовать честно и не врать своему народу. Также кот выразил уверенность, что в отличие от Джонсона, Трасс услышала его слова и приняла к сведению.