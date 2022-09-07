Гутерриш: ООН призывает Россию вывести войска с ЗАЭС для демилитаризации

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Россию вывести свои войска с Запорожской атомной электростанции.

В среду состоялось заседание Совета безопасности ООН, которое было посвящено обстановке на Запорожской атомной электростанции. Генсек организации Антониу Гутерриш утверждает, что было бы целесообразно создать безоружную зону вокруг ЗАЭС в Энергодаре.

При этом Гутерриш отмечает, что для полной демилитаризации Запорожской атомной электростанции Владимир Путин как верховный главнокомандующий вооружёнными салами России должен отдать приказ об отводе российских войск от Запорожской АЭС на безопасное расстояние.