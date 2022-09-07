Небензя сообщил о риске роста радиационного фона на Запорожской АЭС

Постпред России при ООН Василий Небензя утверждает, что сейчас радиационный фон на ЗАЭС в норме, однако это может измениться.

Постоянный представитель России при Организации объединённых наций Василий Небензя выступил на заседании Совбеза органа, которое было направлено на установление состояния Запорожской АЭС во время её нахождения под контролем российских военных.

По словам Небензи, сейчас уровень радиации на объекте находится в состоянии нормы, однако политик не исключает, что ввиду интенсификации провокаций Киева на Запорожской атомной электростанции могут начаться серьёзные проблемы влоть до техногенной катастрофы.