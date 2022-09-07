Гутерриш призвал Россию и Украину прекратить бои возле Запорожской АЭС
Глава ООН Антониу Гутерриш призывает все стороны украинского конфликта завершить боевые действия возле АЭС в Запорожском Энергодаре.
7 сентября генеральный секретарь Североатлантического альянса Антониу Гутерриш сообщил, что считает обязательной процедуру полного разоружения Запорожской атомной электростанции. По мнению Гутерриша, украинские и российские войска должны обязаться прекратить бои в районе ядерного объекта.
Также Антониу Гутерриш выразил уверенность, что солдаты вооружённых сил России должны покинуть пределы Запорожской атомной электростанции во всей своей военной техникой.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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