Гутерриш призвал Россию и Украину прекратить бои возле Запорожской АЭС

Инфляция в Турции остается на уровне 80%, снижение цен обещают в январе

Официальный уровень инфляции в Турции в понедельник практически не изменился. Это свидетельствует о том, что годовой кризис, в результате которого цены выросли на 80%, наконец может начать ослабевать.

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