Небензя исключил вывод российских войск с Запорожской АЭС
В среду постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что российские войска не будут выведены с атомной электростанции в Энергодаре.
В ночь на 7 сентября постпред России при ООН Василий Небензя выступил с докладом на Совбезе ведомства, рассказав о том, что в Москве относятся со скепсисом к предложению генсека Организации объединённых наций Антониу Гутерриша полностью вывести российские войска с Запорожской АЭС.
По мнению Небензи, такой подход к делу является несерьёзным, поскольку в случае, если ВС России покинут территорию АЭС в Запорожье, данный объект перейдёт под контроль украинской армии незамедлительно.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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