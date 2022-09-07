Небензя исключил вывод российских войск с Запорожской АЭС

В среду постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что российские войска не будут выведены с атомной электростанции в Энергодаре.

В ночь на 7 сентября постпред России при ООН Василий Небензя выступил с докладом на Совбезе ведомства, рассказав о том, что в Москве относятся со скепсисом к предложению генсека Организации объединённых наций Антониу Гутерриша полностью вывести российские войска с Запорожской АЭС.

По мнению Небензи, такой подход к делу является несерьёзным, поскольку в случае, если ВС России покинут территорию АЭС в Запорожье, данный объект перейдёт под контроль украинской армии незамедлительно.