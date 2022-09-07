Госдеп: США продолжают переговоры с Россией по обмену заключёнными

Представитель пресс-службы американского Госдепа Ведант Патель утверждает, что США не прекращали переговоры с Россией о программе по обмену заключёнными.

7 сентября заместитель главы пресс-службы Госдепартамента Соединённых Штатов Ведант Патель сообщил, что Вашингтон не сворачивал диалога с Москвой касательно разработки программы по обмену попавших в заключение в России и США.

По словам Пателя, в США считают, что арестованные в России американцы Бриттни Грайнер и Пол Уилан были помещены под стражу российскими полицейскими незаконно, ввиду чего должны быть немедленно освобождены.