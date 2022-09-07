Госдеп не считает поставки оружия Тайваню нарушением принципа «одного Китая»

Сотрудник пресс-службы Госдепартамента Соединённых Штатов Ведант Патель уверен, что поставки американского оружия Тайваню никак не вредят американо-китайским отношениям.

В среду ночью заместитель пресс-секретаря Государственного департамента США Ведант Патель сообщил, что решение Пентагона продал вооружения и боеприпасы Тайваню на сумму в 1,1 миллиарда долларов не является нарушением принципа "одного Китая", утверждённого в отношениях между Вашингтоном и Пекином.

По словам Веданта Пателя, решение США о поставках оружия Тайваню является необходимым для укрепления безопасности данного региона на фоне участившихся учений Китая.