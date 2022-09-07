Минобороны Сирии: войска Израиля обстреляли аэропорт в Алеппо
В Минобороны Сирии утверждают, что израильские военные осуществили обстрел алеппского аэропорта.
7 сентября пресс-служба Министерства обороны Сирии сообщила, что днём ранее около 20.16 по местному времени авиация Израиля обстреляла международный аэропорт Алеппо, выпустив ракеты с территории над Средиземным морем.
В заявлении пресс-службы сирийского Минобороны уточняется, что из-за обстрелов израильских Военно-воздушных сил взлётно-посадочная полоса международного аэропорта в Алеппо полностью выведена из строя на неопределённый срок до её починки специалистами.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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