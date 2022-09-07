Лукашенко назвал три ключевые темы в современной экономике Беларуси

Александр Лукашенко провёл рабочие переговоры с первым белорусским вице-премьером Совета Министров Николаем Снопковым.

В ходе беседы с Николаем Снопковым Александр Лукашенко обозначил три ключевых вопроса в современной белорусской экономике, назвав первым из них китайское направление товарооборота. По словам Лукашенко, данную тему курирует лично вице-премьер Беларуси Снопков, ввиду чего несёт персональную ответственность перед президентом.

Также Александр Лукашенко утверждает, что не менее значимыми для экономики Беларуси темами является проблематика импортозамещения и вопрос прохождения оплаты за продукцию, поставляемую Минском за границу.