Глава МАГАТЭ Гросси предложит РФ и Украине пути решения кризиса на ЗАЭС
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси утверждает, что намерен обнародовать предложения к Москве и Киеву для решения сиутации, возникшей на АЭС в Запорожье.
7 сентября генеральный директор организации МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил заседание Совбеза ООН, где сообщил, что в скором времени он обратится к участникам украинского конфликта с весьма конкретными рекомендациями по поводу решения кризиса на Запорожской атомной электростанции.
Накануне МАГАТЭ завершила мониторинговую миссию на АЭС в Запорожье, после чего эксперты ведомства подготовили доклад, рассказав, что регулярные обстрелы объекта угрожают миру новой ядерной катастрофой.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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