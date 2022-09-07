Глава МАГАТЭ Гросси предложит РФ и Украине пути решения кризиса на ЗАЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси утверждает, что намерен обнародовать предложения к Москве и Киеву для решения сиутации, возникшей на АЭС в Запорожье.

7 сентября генеральный директор организации МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил заседание Совбеза ООН, где сообщил, что в скором времени он обратится к участникам украинского конфликта с весьма конкретными рекомендациями по поводу решения кризиса на Запорожской атомной электростанции.

Накануне МАГАТЭ завершила мониторинговую миссию на АЭС в Запорожье, после чего эксперты ведомства подготовили доклад, рассказав, что регулярные обстрелы объекта угрожают миру новой ядерной катастрофой.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 





 

 

 

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