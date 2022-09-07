Индиец создал обувь, стреляющую холостыми патронами для женской безопасности
Житель Индии создал инновационный комплект безопасности, который поможет женщинам чувствовать себя в большей безопасности во время прогулок по улицам.
Шьям Чаурасия из штата Уттар-Прадеш в Индии с 2020 года демонстрирует свои изобретения, которые можно найти в нескольких повседневных аксессуарах, таких как серьги и сумки, которые помогают обезопасить женщин.
В комплект безопасности входят сумочка и пара туфель, которые могут стрелять холостыми патронами, чтобы отпугнуть нападающих и предупредить прохожих.
Он также изобрел пару серег с GPS-трекером внутри, которые могут совершать экстренные вызовы властям.
Еще одно его изобретение – «пистолет для губной помады», который можно подключить к смартфону пользователя через Bluetooth.
Изобретатель объясняет, что если женщина попала в беду и не может воспользоваться мобильным телефоном, она может нажать кнопку на пистолете для губной помады, и он немедленно позвонит на номер службы экстренной помощи.
Устройство сообщит о местонахождении женщины службам экстренной помощи, чтобы полиция могла прибыть к ней.
Чаурасия уже оценил свой комплект в 31,35 доллара, но признал, что он еще не готов к публичному выпуску.
Опубликовано: Светлана Репина
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