Индиец создал обувь, стреляющую холостыми патронами для женской безопасности

Житель Индии создал инновационный комплект безопасности, который поможет женщинам чувствовать себя в большей безопасности во время прогулок по улицам.

Шьям Чаурасия из штата Уттар-Прадеш в Индии с 2020 года демонстрирует свои изобретения, которые можно найти в нескольких повседневных аксессуарах, таких как серьги и сумки, которые помогают обезопасить женщин.

В комплект безопасности входят сумочка и пара туфель, которые могут стрелять холостыми патронами, чтобы отпугнуть нападающих и предупредить прохожих.

Он также изобрел пару серег с GPS-трекером внутри, которые могут совершать экстренные вызовы властям.

Еще одно его изобретение – «пистолет для губной помады», который можно подключить к смартфону пользователя через Bluetooth.

Изобретатель объясняет, что если женщина попала в беду и не может воспользоваться мобильным телефоном, она может нажать кнопку на пистолете для губной помады, и он немедленно позвонит на номер службы экстренной помощи.

Устройство сообщит о местонахождении женщины службам экстренной помощи, чтобы полиция могла прибыть к ней.

Чаурасия уже оценил свой комплект в 31,35 доллара, но признал, что он еще не готов к публичному выпуску.