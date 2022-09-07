Кирби: США не видят признаком продажи оружия России Северной Кореей
Представитель Пентагона Джон Кирби уверен, что КНДР не продавали собственное оружие России.
Представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби утверждает, что в Пентагоне не видят признаков того, что Северная Корея уже продала оружие России. Также Кирби уверен, что тем более северокорейские вооружения не используются российскими войсками в ходе спецоперации на Украине.
При этом Джон Кирби считает, что правительства России и КНДР могут действительно находиться в процессе достижения сделки по купле-продаже вооружений.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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