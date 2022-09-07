Небензя обвинил Украину в нежелании вести переговоры с Россией
В среду постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что украинские политики не желают вести переговоры с Москвой.
7 сентября постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что считает, что правительство Украины не желает и не может вести переговоры с российскими политиками по любым вопросам, ввиду чего завершение спецоперации возможно лишь после достижения всех её целей вооружёнными силами РФ.
Также Небензя усомнился в возможности договориться с Украиной по решению ситуации на Запорожской АЭС, которая регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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