Небензя обвинил Украину в нежелании вести переговоры с Россией

В среду постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что украинские политики не желают вести переговоры с Москвой.

7 сентября постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что считает, что правительство Украины не желает и не может вести переговоры с российскими политиками по любым вопросам, ввиду чего завершение спецоперации возможно лишь после достижения всех её целей вооружёнными силами РФ.

Также Небензя усомнился в возможности договориться с Украиной по решению ситуации на Запорожской АЭС, которая регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ.