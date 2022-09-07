Количество самоубийств среди молодых британок растет самыми быстрыми темпами в истории

Самоубийства среди молодых женщин растут самыми быстрыми темпами из когда-либо зарегистрированных. Речь идет о девушках и женщинах в возрасте до 24 лет.

По данным Управления национальной статистики (ONS), с 1981 года этот показатель вырос с 2,5 до 3,6 смертей на 100 000 женщин.

Сравнение между 2015 и 2021 годами показало статистически значимое увеличение для лиц в возрасте от 10 до 24 лет и от 25 до 44 лет.

ONS сообщило, что в 2021 году было зарегистрировано 5 583 случая самоубийства, что соответствует уровню 10,7 смертей на 100 000 человек. Это соответствует показателям 2018 и 2019 годов и значительно выше уровня 2020 года, составляющего 10,0 смертей на 10 000 человек.

Джеймс Такер, руководитель отдела анализа здоровья и жизненных событий ONS говорит, что такие результаты связаны со срывом исследования в 2021 году из-за коронавируса.

Около трех четвертей (4129) самоубийств, зарегистрированных в 2021 году, были совершены мужчинами, что соответствует долгосрочным тенденциям.

Женщины и девушки в возрасте от 10 до 24 лет, а также женщины в возрасте 75 лет и старше имели самый низкий уровень самоубийств (3,6 случая смерти на 100 000 женщин).

Женщины моложе 24 лет продемонстрировали самый большой рост самоубийств. Исследование показало, что именно они несут основную тяжесть финансового положения, а беспорядки, вызванные пандемией, теперь усугубляются кризисом стоимости жизни.