FP: место посла США в России долго будет вакантным после отъезда Салливана
Издание Foreign Policy утверждает, что после отъезда экс-после США в России Джона Салливана данный пост долгое время будет свободен.
Газета Foreign Policy опубликовала материал, в котором журналисты издания утверждают, что после отъезда бывшего американского посла Джона Салливана из России данная должность будет вакантной в течение многих месяцев или даже лет.
По мнению аналитиков Foreign Policy, для того, чтобы новой посол США в России был выбран, его сперва должен утвердить Джо Байден, а после поддержать сама Москва. Вместе с тем в Foreign Policy верят, что Россия может долго не выдавать одобрение новой кандидатуре на пост посла США в РФ.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Экс-глава Пентагона заявил о неправоте США в конфликте с Россией
FP: место посла США в России долго будет вакантным после отъезда Салливана
Песков назвал условие встречи Путина и Зеленского
В Индии и Китае одобрены назальные и ингаляционные вакцины от COVID-19
Стремоусов: Зеленский лично руководил провальным наступлением на Херсон