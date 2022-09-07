FP: место посла США в России долго будет вакантным после отъезда Салливана

Издание Foreign Policy утверждает, что после отъезда экс-после США в России Джона Салливана данный пост долгое время будет свободен.

Газета Foreign Policy опубликовала материал, в котором журналисты издания утверждают, что после отъезда бывшего американского посла Джона Салливана из России данная должность будет вакантной в течение многих месяцев или даже лет.

По мнению аналитиков Foreign Policy, для того, чтобы новой посол США в России был выбран, его сперва должен утвердить Джо Байден, а после поддержать сама Москва. Вместе с тем в Foreign Policy верят, что Россия может долго не выдавать одобрение новой кандидатуре на пост посла США в РФ.