Шуан: Китай призывает Россию и Украину подписать мирный договор
Заместитель председателя Китая при ООН Гэн Шуан утверждает, что Пекин призывает Киев и Москву искать пути подписания мирного соглашения.
7 сентября состоялось заседание Совета безопасности ООН, на котором зампостпреда Китая при организации Гэн Шуан сообщил, что Пекин призывает Москву и Киев искать пути для мирного разрешения украинского конфликта.
По мнению Шуана, всё мировое сообщество обязано сконцентрировать свои усилия для сохранения мира в регионе, стимулируя истеблишмент Украины и России к возобновлению переговорного процесса и подписанию мирного соглашения как его логичной кульминации.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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