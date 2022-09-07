Шуан: Китай призывает Россию и Украину подписать мирный договор

Заместитель председателя Китая при ООН Гэн Шуан утверждает, что Пекин призывает Киев и Москву искать пути подписания мирного соглашения.

7 сентября состоялось заседание Совета безопасности ООН, на котором зампостпреда Китая при организации Гэн Шуан сообщил, что Пекин призывает Москву и Киев искать пути для мирного разрешения украинского конфликта.

По мнению Шуана, всё мировое сообщество обязано сконцентрировать свои усилия для сохранения мира в регионе, стимулируя истеблишмент Украины и России к возобновлению переговорного процесса и подписанию мирного соглашения как его логичной кульминации.