Politico: Венгрия просит ЕС снять санкции с трёх россиян включая Усманова

Издание Politico утверждает, что венгерское правительство тайно попросило Евросоюз снять санкции с Алишера Усманова и ещё двух граждан России.

Журналисты американской газеты Politico сообщают, что Евросоюз получил просьбу от правительства Венгрии по снятию санкций с таких россиян как Алишер Усманов, Петр Авен и Виктор Рашников. Также в Венгрии попросили Брюссель расширить список законных исключений для оказания гуманитарной помощи россиянам.

По данным Politico, просьба венгерских политиков взбесила остальные страны Европейского союза, который до 15 сентября хотел договориться о новых антироссийских санкциях.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 





 

 

 

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