Euractiv: муниципальные службы Германии станут банкротами из-за энергокризиса
Издание Euractiv утверждает, что некоторые немецкие муниципальные службы рискуют обанкротиться из-за манифестации энергетического кризиса в стране.
Журналисты зарубежной газеты Euractiv утверждают, что множество муниципальных служб Германии опасаются стать банкротами в преддверии отопительного сезона, поскольку сомневаются в своей способности оплатить счета за электроэнергию.
При этом репортёры Euractiv получили эксклюзивный комментарий министра экономики Германии Роберта Хабека, который признал, что к текущему моменту не существует законных способов стабилизации сложившейся ситуации, поскольку правительство страны пока недостаточно заинтересовано в помощи муниципальным службам.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Экс-глава Пентагона заявил о неправоте США в конфликте с Россией
РАР: Минобороны Польши подписало контракт о покупке оружия на $1,5 млрд
Песков назвал условие встречи Путина и Зеленского
МИД РФ: США идут на открытые провокации против Китая в Тайваньском проливе
Стремоусов: Зеленский лично руководил провальным наступлением на Херсон