Euractiv: муниципальные службы Германии станут банкротами из-за энергокризиса

Издание Euractiv утверждает, что некоторые немецкие муниципальные службы рискуют обанкротиться из-за манифестации энергетического кризиса в стране.

Журналисты зарубежной газеты Euractiv утверждают, что множество муниципальных служб Германии опасаются стать банкротами в преддверии отопительного сезона, поскольку сомневаются в своей способности оплатить счета за электроэнергию.

При этом репортёры Euractiv получили эксклюзивный комментарий министра экономики Германии Роберта Хабека, который признал, что к текущему моменту не существует законных способов стабилизации сложившейся ситуации, поскольку правительство страны пока недостаточно заинтересовано в помощи муниципальным службам.