Совет безопасности ООН строго осудил теракт у посольства России в Кабуле

Пресс-служба Совбеза ООН осуждает террористический акт, совершённый смертником возле здания российского посольства в столице Афганистана.

Ночью 7 сентября состоялось заседание Совета безопасности ООН, которое было посвящено российской спецоперации в Украине и положению дел на Запорожской атомной электростанции в городе Энергодар, полностью контролируемом вооружёнными силами России.

В ходе заседания Совбез Организации объединённых наций также в полном составе строго осудил теракт, совершённый представителем ИГИЛ (организация запрещена в России) у стен посольства РФ в афганском Кабуле.

Напомним, что накануне террорист-смертник из ИГИЛ совершил самоподрыв возле российского посольства в Кабуле, в результате чего скончались 2 сотрудника посольства России и не менее 20 мирных жителей.