СЦК разрешил 5 кораблям выход из портов Украины в рамках продуктовой сделки

Совместный центр координации в Стамбуле разрешил 7 сентября выйти пяти судам из украинских портов.

Пресс-служба Совместного координационного центра в турецком Стамбуле сообщила, что 7 сентября ведомство разрешило выход пяти кораблям из портов Украины в рамках продуктовой сделки между Турцией, Москвой, Киевом и ООН.

Известно, что все пять выходящих из украинских портов судов в общей сложности должны перевозить порядка 129 538 тонн зерновых культур, которые отправятся на экспорт в другие страны.

Примечательно, что в тот же день постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что допускает риск срыва продуктовой сделки из-за того, что мировое сообщество препятствует экспорту российского зерна.