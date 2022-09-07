СЦК разрешил 5 кораблям выход из портов Украины в рамках продуктовой сделки
Совместный центр координации в Стамбуле разрешил 7 сентября выйти пяти судам из украинских портов.
Пресс-служба Совместного координационного центра в турецком Стамбуле сообщила, что 7 сентября ведомство разрешило выход пяти кораблям из портов Украины в рамках продуктовой сделки между Турцией, Москвой, Киевом и ООН.
Известно, что все пять выходящих из украинских портов судов в общей сложности должны перевозить порядка 129 538 тонн зерновых культур, которые отправятся на экспорт в другие страны.
Примечательно, что в тот же день постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что допускает риск срыва продуктовой сделки из-за того, что мировое сообщество препятствует экспорту российского зерна.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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