Гарибашвили: Грузия рассчитывает на деньги Евросоюза из-за политики расширения
Грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили и глава евродипломатии Жозеп Боррель провели телефонный разговор о возможности вступления Грузии в Евросоюз.
В ночь на 7 сентября состоялся новый телефонный разговор между премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и лидером отдела евродипломатии при ЕС Жозепом Боррелем. В ходе беседы Гарибашвили сообщил, что Грузия имеет сильную мотивацию на вступление в Европейский союз и намерена этого добиться.
Также Ираклий Гарибашвили утверждает, что поскольку ЕС внесли Грузию в список своей политики расширения, то Тбилиси рассчитывает на финансовые инструменты данной организации.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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