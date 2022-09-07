Гарибашвили: Грузия рассчитывает на деньги Евросоюза из-за политики расширения

Грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили и глава евродипломатии Жозеп Боррель провели телефонный разговор о возможности вступления Грузии в Евросоюз.

В ночь на 7 сентября состоялся новый телефонный разговор между премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и лидером отдела евродипломатии при ЕС Жозепом Боррелем. В ходе беседы Гарибашвили сообщил, что Грузия имеет сильную мотивацию на вступление в Европейский союз и намерена этого добиться.

Также Ираклий Гарибашвили утверждает, что поскольку ЕС внесли Грузию в список своей политики расширения, то Тбилиси рассчитывает на финансовые инструменты данной организации.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 





 

 

 

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