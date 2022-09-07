МИД РФ: США идут на открытые провокации против Китая в Тайваньском проливе
Представитель российского МИДа Георгий Зиновьев утверждает, что Соединённые Штаты позволяют себе открытые антикитайские провокации возле Тайваня.
Сотрудник Министерства иностранных дел России Георгий Зиновьев утверждает, что решение США отправить спикера американской Палаты Представителей Нэнси Пелоси на Тайвань является осознанной провокацией Вашингтона против Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
По мнению Зиновьева, Соединённые Штаты открыто нарушают принцип "одного Китая", пытаясь максимально дестабилизировать обстановку в Тайваньском проливе, что в перспективе может привести к непредсказуемым последствиям влоть до манифестации Третьей мировой войны из-за Тайваня.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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