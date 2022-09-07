Долгов: США пытаются отбросить Россию в развитии путём кризиса в Украине

Представитель Совета федерации России Константин Долгов утверждает, что главной целью США в Украине является не защита украинского государства, а противодействие Москве.

7 сентября сотрудник Совета федерации России Константин Долгов выступил на полях Восточного экономического форума, где пообщался с представителями информационного агентства "Прайм". В беседе с журналистами Долгов выразил уверенность, что правительству США безынтересна судьба простых украинцев.

По мнению Константина Долгова, подлинной целью американских политиков является нанесение максимально большого урона России в ходе спецоперации с целью отбросить назад российского государство в развитии.