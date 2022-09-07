WP: Трамп хранил дома секретные документы об ядерном оружии другой страны
Издание Washington Post сообщает, что в имении экс-президента США Дональда Трампа были обнаружены секретные документы об ядерном потенциале другого государства.
7 сентября американская газета Washington Post со ссылкой на инсайдера в Федеральной службе безопасности США сообщила, что агенты ФБР обнаружили секретные документы об ядерном оружии другого государства дома у бывшего президента страны Дональда Трампа. Известно, что документы такого уровня секретности не могли храниться у Трампа дома по закону.
Вместе с тем источник Washington Post утверждает, что в документах, также найденных дома у Дональда Трампа, была сверхсекретная информация о тайных операциях США по всему миру. Уровень подробности этих данных озадачил высокопоставленных представителей ФБР, которые не были знакомы с данными документами.
При этом репортёры Washington Post утверждают, что в ФБР отказываются указывать, документы об ядерном арсенале какой страны хранились дома у Трампа.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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