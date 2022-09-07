TAC: «подлая» политика США по поддержке Киева не поможет ВСУ победит Россию
Издание The American Conservative утверждает, что Вашингтон избрал подлую тактику по поддержке Киева, которая всё же ничем не поможет Украине.
В среду журналисты зарубежной газеты The American Conservative опубликовали статью, в которой сообщили, что правительство США выбрало "подлую" тактику в борьбе с Россией, снабжая Украину вооружением.
По мнению журналистов TAC, данная стратегия ничем не поможет украинским войскам, поскольку правительство Украины коррумпировано и исправно разворовывает американские поставки.
Аналитики из The American Conservative уверены, что американские избиратели видят всю картину целиком, ввиду чего сторонники демократической и республиканской партий Соединённых Штатов начинают задумываться о своём отношении к нынешнему правительству Джо Байдена.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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