Бывшая глава Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль утверждает, что её западные коллеги нередко мыслят на уровне подростков.

7 сентября экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль посетила Восточный экономический форум, где смогла пообщаться с российскими журналистами. В ходе интервью Кнайсль публично заявила, что по её мнению, множество западных политиков ведут себя как тинэйджеры (подростки).

По мнению Карин Кнайсль, менталитет тинэйджера в западных политиках выдаёт тот факт, что при принятии решений они руководствуются своей яркой эмоциональной реакцией на событие, не думая о будущем страны и о национальных интересах и собственной родины.