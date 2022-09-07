Кнайсль: западные политики обладают менталитетом тинэйджеров
Бывшая глава Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль утверждает, что её западные коллеги нередко мыслят на уровне подростков.
7 сентября экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль посетила Восточный экономический форум, где смогла пообщаться с российскими журналистами. В ходе интервью Кнайсль публично заявила, что по её мнению, множество западных политиков ведут себя как тинэйджеры (подростки).
По мнению Карин Кнайсль, менталитет тинэйджера в западных политиках выдаёт тот факт, что при принятии решений они руководствуются своей яркой эмоциональной реакцией на событие, не думая о будущем страны и о национальных интересах и собственной родины.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Кнайсль: западные политики обладают менталитетом тинэйджеров
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