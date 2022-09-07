Блокчейн-платформа Polygon объявила о создании NFT для «Союзмультфильма»
Одна из крупнейших компаний в сфере блокчейн Polygon подписала соглашение о создании невзаимозаменяемых токенов (NFT) для "Союзмультфильма".
Журналисты российского издания "РИА Новости" сообщают, что на полях Восточного экономического форума был подписан договор между главной Polygon Сандипом Найлвалом, главой совета директоров "Союзмультфильма" Юлианой Слащевой и лидером компании OD Business Technologies Ольгой Грищенко.
Согласно подписанному договору, Polygon потратит свыше четырёх миллионов долларов для создания NFT компании "Союзмультфильма", а сами невзаимозаменяемые токены будут выпущены в конце 2022 года.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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